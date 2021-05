Gaza, altra notte di bombe sulla Striscia: ucciso anche un giornalista. Israele: «Colpiti 40 obiettivi di Hamas» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nono giorno di bombardamenti su Gaza. Nella notte tra il 18 e il 19 maggio sono proseguiti gli attacchi dell’aviazione israeliana sulla Striscia: sono stati abbattuti edifici residenziali e sono state uccise almeno 4 persone palestinesi, incluso un giornalista. A darne notizia è al Jazeera. Come riporta il Times of Israel, nella notte l’esercito israeliano ha sganciato 122 bombe su Gaza in 25 minuti. Nelle ore precedenti erano stati lanciati altri razzi da Gaza verso le città nel sud di Israele, senza che venissero segnalati feriti. Dall’inizio degli attacchi, lo scorso 10 maggio, almeno 219 palestinesi, compresi 63 bambini, sono stati uccisi a Gaza. In Israele sono morte 12 persone, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nono giorno di bombardamenti su. Nellatra il 18 e il 19 maggio sono proseguiti gli attacchi dell’aviazione israeliana: sono stati abbattuti edifici residenziali e sono state uccise almeno 4 persone palestinesi, incluso un. A darne notizia è al Jazeera. Come riporta il Times of Israel, nellal’esercito israeliano ha sganciato 122suin 25 minuti. Nelle ore precedenti erano stati lanciati altri razzi daverso le città nel sud di, senza che venissero segnalati feriti. Dall’inizio degli attacchi, lo scorso 10 maggio, almeno 219 palestinesi, compresi 63 bambini, sono stati uccisi a. Insono morte 12 persone, ...

