Gattuso chiama insigne: «Vieni via con me» (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gennaro Gattuso tra pochi giorni non sarà più l’allenatore del Napoli ma nel suo futuro vorrebbe avere ancora Lorenzo insigne Come riportano le pagine del Corriere dello Sport tra pochi giorni si concluderà l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli. Il tecnico vorrebbe portare con se Lorenzo insigne, che tanto bene ha fatto in questa stagione. Il capitano del Napoli è in scadenza nel 2022 e Gattuso vorrebbe portarlo con se nella sua prossima avventura: negli ultimi giorni si è parlato tanto di Fiorentina ma niente è ancora stato deciso. insigne, nonostante le varie scaramucce avute con l’ambiente azzurro è molto legato alla squadra della sua città che rappresenta tanto per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gennarotra pochi giorni non sarà più l’allenatore del Napoli ma nel suo futuro vorrebbe avere ancora LorenzoCome riportano le pagine del Corriere dello Sport tra pochi giorni si concluderà l’avventura di Gennarosulla panchina del Napoli. Il tecnico vorrebbe portare con se Lorenzo, che tanto bene ha fatto in questa stagione. Il capitano del Napoli è in scadenza nel 2022 evorrebbe portarlo con se nella sua prossima avventura: negli ultimi giorni si è parlato tanto di Fiorentina ma niente è ancora stato deciso., nonostante le varie scaramucce avute con l’ambiente azzurro è molto legato alla squadra della sua città che rappresenta tanto per lui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MCalcioNews : CorSport - #Gattuso chiama #Insigne: entrambi via da #Napoli a fine stagione? - _SiGonfiaLaRete : 'Mi seguiresti?', #Gattuso chiama #Insigne - NCN_it : GATTUSO CHIAMA INSIGNE: 'VIENI VIA CON ME' #gattuso #insigne #calciomercato #Napoli - TuttoMercatoWeb : Corriere dello Sport, Gattuso chiama Insigne: 'Vieni via con me' - Fabrizio__66 : @EnzoBucchioni @lorenzooleporee @Giac_Ciap @acffiorentina Quindi per Gattuso é una vergogna incazzarsi con chi ti c… -