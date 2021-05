Fedez ha chiesto di essere ascoltato dalla commissione Vigilanza Rai

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il rapperhadialladidella Rai su quanto accaduto al concerto del 1 maggio. La richiesta è stata effettuata in forma scritta al presidente dellaAlberto Barachini che non ha tardato a rispondere. “dovrebbe fornire una memoria in cui siano evidenziati ulteriori fatti o circostanze che abbiano un elemento di novità rispetto a quanto già reso pubblico” – si legge nella lettera di risposta – “Il nostro compito è di vigilare sul rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e pluralismo. Difronte alle accuse di censura, la bicamerale ha deciso di ascoltare il pensiero del direttore di Rai 3 Franco Di Mare su quanto accaduto prima del Concertone”. Andrea Caucci ...