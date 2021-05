Deathloop ha un po' di Wolfenstein! Machine Games ha collaborato allo sviluppo

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Un profilo LinkedIn di un membro di, il team dietro Wolfenstein e gli imminenti giochi di Indiana Jones, ha rivelato che lo studio ha contribuitodidi Arkane, in arrivo su PS5 e PC. Il profilo LinkedIn di Rik Nieuwdorp, un lighting artist presso lo sviluppatore, afferma che il team ha lavorato suda marzo 2020 a febbraio 2021 e che ora lo studio si sta spostando sul prossimo gioco di Indiana Jones. È interessante notare che non si fa menzione di Wolfenstein 3, che sarebbe previsto prima del gioco di Indiana Jones. Leggi altro...

