Days Gone PC, il trailer di lancio esalta il supporto wide-screen – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sony e Bend Studio hanno pubblicato il trailer di lancio di Days Gone su PC, esaltando le nuove feature del gioco e in particolare il supporto wide-screen.. Days Gone si mostra con il tradizionale trailer di lancio su PC: il Video esalta le nuove feature del gioco, con una particolare enfasi sul supporto wide-screen, come si può ben vedere. Digital Foundry ha certificato la bontà della conversione in un Video confronto che mostra la superiorità grafica della versione PC su quella PS5 in termini di risoluzione, frame rate ed effettistica. In particolare il sistema di illuminazione, il ...

