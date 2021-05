Advertising

sportli26181512 : Calhanoglu, voci di proposta indecente dal Qatar. Futuro nel Milan a rischio?: Calhanoglu, voci di proposta indecen… - Gazzetta_it : #calciomercato #Calhanoglu, voci di proposta indecente dal #Qatar. Futuro nel #Milan a rischio? - herbertharriola : RT @ale18riva: Voci su Calhanoglu secondo me assolutamente inventate e utili solo a fare il solito polverone mediatico. Ma anche fosse mi f… - fuo_ri : Che molto probabilmente giocherà una competizione europea di minore importanza e che ha una società allo sbando? Io… - oscarvalle1984 : RT @GranFijoThe2nd: Comunque è chiaro che Maldini & co. stiano mettendo pressione ad Hakan facendo uscire voci su #Mkhitaryan e l'agente di… -

Ultime Notizie dalla rete : Calhanoglu voci

La Gazzetta dello Sport

proposta indecente ? L'Al - Duhail, squadra di Doha in cui gioca anche l'ex di Roma e Juve Mehdi Benatia, avrebbe fatto arrivare all'agente diun'offerta di 32 milioni in 3 anni: 8 milioni ...... quando si capirà quali saranno i calciatori ancora in rosa (il futuro di, ad esempio, è tutto ancora da scrivere). Nel frattempo non mancano le, nelle ultime De Paul è stato ...Come noto, al momento non vi è ancora l'intesa per il prolungamento dell'accordo tra il giocatore e il club rossonero. Calha avrebbe ricevuto un'offerta da 4 milioni di euro da parte del Milan, sullo ...Come noto, al momento non vi è ancora l'intesa per il prolungamento dell'accordo tra il giocatore e il club rossonero. Calha avrebbe ricevuto un'offerta da 4 milioni di euro da parte del Milan, sullo ...