Calcio: Immobile-Cairo, botta e risposta sui social dopo Lazio-Torino (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - botta e risposta sui social tra l'attaccante della Lazio Ciro Immobile e il presidente del Torino Urbano Cairo al termine del match tra biancocelesti e granata terminato 0-0 e che ha regalato la salvezza alla squadra di Nicola. Immobile ha postato sui suoi account social un lungo messaggio per respingere alcune accuse che a suo dire avrebbe avuto a fine partita: "Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all'ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con "il sangue ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) -suitra l'attaccante dellaCiroe il presidente delUrbanoal termine del match tra biancocelesti e granata terminato 0-0 e che ha regalato la salvezza alla squadra di Nicola.ha postato sui suoi accountun lungo messaggio per respingere alcune accuse che a suo dire avrebbe avuto a fine partita: "Al termine della partita di questa sera il Presidente delUrbanomi ha raggiunto all'ingresso dello spogliatoio dellainiziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con "il sangue ...

pisto_gol : In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fi… - Gazzetta_it : #Lazio-Torino. Lite social: #Immobile accusa, #Cairo risponde - fanpage : La denuncia di Immobile: “Cairo mi ha offeso e accusato negli spogliatoi” #LazioTorino - ennesse4 : RT @RobertoRenga: Cairo che, da quanto racconta Immobile, se la prende con Ciro per aver dato tutto se stesso, ci descrive bene il calcio c… - EduardoAmmendo2 : RT @pisto_gol: In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fine partit… -