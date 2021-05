Buffon inarrestabile | raggiunto Maldini per numero di trofei vinti

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Gigiraggiunge quota 26con la Coppa Italia alzata al cielo di Reggio Emilia:PaoloNessuno come Gianluigi. Il portiere della Juventus conquista un’altra Coppa Italia, la sesta della sua carriera, quinta con la maglia bianconera. L’estremo difensore ha dunque trionfato sei volte nella competizione (una con il Parma e cinque con la Juventus): nessun giocatore conta più successi in Coppa Italia. Inoltre,ha vinto 10 Scudetti, 6 Coppa Italia, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Uefa, un campionato di Serie B e la Coppa del Mondo nel 2006. Eguagliato Paoloperdi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

