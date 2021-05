Braccianti invisibili anche nella protesta. "Ascoltateci o lasceremo i campi deserti" (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Abbiamo manifestato perché per troppo tempo il sangue che scorre lungo la filiera agricola, l’inferno dello sfruttamento, si è scontrato contro il muro dell’indifferenza”. Aboubakar Soumahoro ieri era a Roma, a guidare il corteo dei Braccianti. Sono arrivati fino a piazza Montecitorio, per far salire il loro grido di sofferenza fino alle stanze della politica, per gettare luce su un “dramma disumanizzante che si sta consumando tra le mura di casa loro”. “La filiera fa oltre 538 miliardi di euro di valore di mercato, ma poi ci sono donne che non hanno la possibilità di fare visite ginecologiche perché non hanno la residenza” dice Soumahoro ad Huffpost, “Ci sono lavoratori a cui è stato negato tutto: lavorano 12 ore al giorno per un salario misero, di 3 euro e 50 all’ora. Dormono nei tuguri, nelle baraccopoli, tra le lamiere. Non possono affittare una casa, non possono ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Abbiamo manifestato perché per troppo tempo il sangue che scorre lungo la filiera agricola, l’inferno dello sfruttamento, si è scontrato contro il muro dell’indifferenza”. Aboubakar Soumahoro ieri era a Roma, a guidare il corteo dei. Sono arrivati fino a piazza Montecitorio, per far salire il loro grido di sofferenza fino alle stanze della politica, per gettare luce su un “dramma disumanizzante che si sta consumando tra le mura di casa loro”. “La filiera fa oltre 538 miliardi di euro di valore di mercato, ma poi ci sono donne che non hanno la possibilità di fare visite ginecologiche perché non hanno la residenza” dice Soumahoro ad Huffpost, “Ci sono lavoratori a cui è stato negato tutto: lavorano 12 ore al giorno per un salario misero, di 3 euro e 50 all’ora. Dormono nei tuguri, nelle baraccopoli, tra le lamiere. Non possono affittare una casa, non possono ...

