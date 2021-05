Bosco di città | a Lodi 50mila metri quadri di forestazione all' Isolabella

(Di mercoledì 19 maggio 2021), 19 maggio 2021 - Dopo la Foresta di pianura, alle porte del capoluogo, arriva i lin, a costo zero per le casse comunali. L'annuncio, in questa video intervista, lo dà la sindaca di ...

Lodi, 19 maggio 2021 - Dopo la Foresta di pianura, alle porte del capoluogo, arriva i lin, a costo zero per le casse comunali. L'annuncio, in questa video intervista, lo dà la sindaca di Lodi Sara Casanova. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha approvato il progetto ...Seminare in balconi, davanzali e terrazzi piante a fiore per fornire alle api dicibo ...di un Beehotel che si propone di accogliere tutti gli impollinatori selvatici dell'area deldi ...