Atalanta-Juventus, Marchisio spegne le polemiche: “Non rompete le p***e su Cuadrado” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dejan Kulusevski ha portato in vantaggio la Juventus, con un mancino a giro vincente, nel corso del primo tempo di Atalanta-Juventus. Lo svedese ha sbloccato la finale della Coppa Italia 2020/2021, usufruendo di un recupero difensivo di Juan Cuadrado, che ha dato il via al contropiede bianconero. I giocatori dell’Atalanta e i tifosi orobici hanno protestato platealmente per un presunto fallo dell’esterno colombiano su Robin Gosens, in occasione della giocata difensiva citata, non ravvisato da direttore di gara e responsabili Var. Claudio Marchisio ha tentato di spegnere ogni polemica, così esponendosi tramite il social network Twitter: “Se rompete le p***e su Cuadrado, avete sbagliato tutto. Ci si va decisi, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dejan Kulusevski ha portato in vantaggio la, con un mancino a giro vincente, nel corso del primo tempo di. Lo svedese ha sbloccato la finale della Coppa Italia 2020/2021, usufruendo di un recupero difensivo di Juan, che ha dato il via al contropiede bianconero. I giocatori dell’e i tifosi orobici hanno protestato platealmente per un presunto fallo dell’esterno colombiano su Robin Gosens, in occasione della giocata difensiva citata, non ravvisato da direttore di gara e responsabili Var. Claudioha tentato dire ogni polemica, così esponendosi tramite il social network Twitter: “Selesu, avete sbagliato tutto. Ci si va decisi, ...

