Amplifon | a Milano rumore medio in città pari a 66 decibel

Nella città di Milano il livello di rumore medio raggiunge i 66 decibel in città. Quasi il 30% delle misurazioni effettuate si posiziona oltre i 76 decibel, di molto superiore rispetto ai 55 dB raccomandati dall'Agenzia europea per l'Ambiente come media giornaliera di esposizione al rumore. E' quanto emerso dalle oltre 1.100 rilevazioni effettuate a Milano dagli utenti del noise tracker della App 'Listen Responsibly', lanciata da Amplifon lo scorso anno con l'obiettivo di realizzare la prima mappa crowd-sourced dell'ecologia acustica del nostro Paese e sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'ascolto consapevole. I dati sono stati illustrati in occasione del convegno del Centro ricerche e studi di ...

