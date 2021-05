Violenza donne: durante la pandemia +79,5% di chiamate al numero 1522 (Di martedì 18 maggio 2021) Quasi l’80% di chiamate in più nel 2020 al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza sulle donne e lo stalking. I dati Istat, nel rapporto Le richieste di aiuto durante la pandemia, confermano quanto le associazioni che difendono le donne dicevano da mesi. Le richieste di aiuto sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). Leggi su vanityfair (Di martedì 18 maggio 2021) Quasi l’80% di chiamate in più nel 2020 al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza sulle donne e lo stalking. I dati Istat, nel rapporto Le richieste di aiuto durante la pandemia, confermano quanto le associazioni che difendono le donne dicevano da mesi. Le richieste di aiuto sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%).

fmusolino : La voce del Messico, la violenza contro le donne, la censura del politicamente corretto, il muro di Trump…e non sol… - sole24ore : Blog | Violenza contro le donne, picco di chiamate al 1522 nell'anno della pandemia - Alley Oop… - lauraboldrini : Dieci anni dalla Convenzione di #Istanbul per cui la violenza di genere è violazione dei diritti umani e gli Stati… - UnitaNews : Non c’è vaccino! - - pavluca : RT @ilmanifesto: NON C’È VACCINO #ilmanifesto #laprima del 18 maggio Sono oltre 20mila le donne, con un vistoso aumento delle più giovani… -