Vaccino per Maturità 2021, Open Day nel Lazio per i maturandi: le date e come funziona (Di martedì 18 maggio 2021) Lo avevano già annunciato, ma poi dalla Pisana è arrivata la conferma: sì ai vaccini per i maturandi. L’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, lo aveva già dichiarato ai microfoni della trasmissione Che giorno è di Rai Radio 1: “Per i maturandi stiamo ragionando, come abbiamo già detto, di farne uno ad hoc intorno al 2 giugno, la Festa della Repubblica”; così come lo aveva già dichiarato il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti: “Vaccinare i maturandi ora è possibile e lo faremo”. Poi ieri è arrivata la certezza e sono state annunciate le tre date per gli Open Day rivolti agli studenti. Leggi anche: Coprifuoco alle 23, ufficiale. Ecco la decisione del Governo: quando si parte e quando verrà abolito definitivamente Vaccino per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 maggio 2021) Lo avevano già annunciato, ma poi dalla Pisana è arrivata la conferma: sì ai vaccini per i. L’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, lo aveva già dichiarato ai microfoni della trasmissione Che giorno è di Rai Radio 1: “Per istiamo ragionando,abbiamo già detto, di farne uno ad hoc intorno al 2 giugno, la Festa della Repubblica”; cosìlo aveva già dichiarato il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti: “Vaccinare iora è possibile e lo faremo”. Poi ieri è arrivata la certezza e sono state annunciate le treper gliDay rivolti agli studenti. Leggi anche: Coprifuoco alle 23, ufficiale. Ecco la decisione del Governo: quando si parte e quando verrà abolito definitivamenteper i ...

marcodimaio : Da stamattina in Emilia-Romagna le persone tra i 40 e i 49 anni, cioè i nati dal 1972 al 1981 compreso, potranno re… - nzingaretti : Ieri record di quasi 57 mila dosi somministrate di vaccino e grande successo degli Open Day per gli over 40. Grazie… - myrtamerlino : A distanza di 5 mesi leggere che c'è ancora gente che ha più paura del #vaccino che del #Covid_19 è grave. Vaccinia… - IAlianna_ : NON POTRAI ANDARE A TROVARE I PARENTI..FIGLI..GENITORI..NIPOTI..LE COPPIE SONO STATE DIVISE..NIENTE PIÙ SOGNI..NIEN… - caterinacorda1 : RT @noitre32: Mio nonno: una volta le persone si lamentavano che non potevano andare in vacanza perché mancavano i soldi, adesso l´unica co… -