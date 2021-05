Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa in crisi? L’ex tronista svela il retroscena (Di martedì 18 maggio 2021) Questa stagione di Uomini e Donne si avvia sempre più alla conclusione. Il dating show, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda con l’ultima puntata il prossimo 28 maggio. Come abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse puntate, sia Samantha Curcio che Massimiliano Mollicone hanno compiuto la loro scelta. In particolare il tronista ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 18 maggio 2021) Questa stagione disi avvia sempre più alla conclusione. Il dating show, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda con l’ultima puntata il prossimo 28 maggio. Come abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse puntate, sia Samantha Curcio cheMollicone hanno compiuto la loro scelta. In particolare ilha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Pontifex_it : A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per conservar… - virginiaraggi : Anche questo fine settimana gli uomini e le donne della @PLRomaCapitale hanno svolto controlli in città per contras… - Esercito : In occasione della #GiornataMondialedelleTelecomunicazioni e della società dell’#informazione, desideriamo ringrazi… - marty_foschi : RT @screnni: Che poi fa ridere ma anche piangere il fatto che se fossero gli uomini a dover portare avanti una gravidanza, l’aborto sarebbe… - CincCincilla : @PortoFedora 'le donne e gli uomini sono adulti' lo sa che si può rimanere incinta da quando si ha il menarca vero… -