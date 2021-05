Una Vita, che svolta! L’attentato riduce un personaggio in fin di vita (Di martedì 18 maggio 2021) Le anticipazioni di “Una vita” rivelano che uno dei protagonisti degli ultimi episodi si troverà in difficoltà e minacciato di morte. Come di consueto accade prima della messa in onda… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 18 maggio 2021) Le anticipazioni di “Una” rivelano che uno dei protagonisti degli ultimi episodi si troverà in difficoltà e minacciato di morte. Come di consueto accade prima della messa in onda… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

c_appendino : Una vita a cercare il nostro centro di gravità permanente, e svegliarsi un mattino scoprendo quanto per molti di no… - Radio3tweet : Rimangono le sue parole e le sue canzoni, e con loro la testimonianza di una vita spesa a superarsi. Rimane l'invit… - _Carabinieri_ : Porto San Giorgio (MC), #18maggio 1977: una banda criminale viene sorpresa da una pattuglia dei #Carabinieri di Fer… - melaridoo : RT @_guess_who___: Notte magica, si illumina il cielo Fra le stelle la sfida per me inizierà Su una nuvola io volo nel tempo Con gioco e fa… - BLUES4NIE : 'Manda anche tu un messaggio allo 00000123 per inviare 2€ alla kq. Un messaggio può cambiare una vita e soprattutto… -