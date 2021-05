Si sveglia con il sangue che le cola sul viso dal soffitto. Il racconto di una notte di terrore (Di martedì 18 maggio 2021) Si è svegliata nel cuore della notte con il sangue che le colava sul viso dal soffitto. Momenti di autentico terrore per Ana Cardenas, una donna che vive in Texas e che ha avuto a che fare con una delle esperienze più traumatiche di tutta la sua vita. Ana si è infatti svegliata nelle prime ore del mattino con il suo ventilatore a soffitto che diffondeva il sangue in tutta la stanza. LEGGI ANCHE => sangue umano nelle Air Max e riferimenti al satanismo: Nike cita in giudizio il collettivo MSCHF “Mi ha disgustato. Ero scioccata, ho pensato, ‘Questo non è reale, questo è un sogno, svegliati’, ma era tutto vero”, ha raccontato la donna ai media locali. Un’indagine della ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 18 maggio 2021) Si èta nel cuore dellacon ilche leva suldal. Momenti di autenticoper Ana Cardenas, una donna che vive in Texas e che ha avuto a che fare con una delle esperienze più traumatiche di tutta la sua vita. Ana si è infattita nelle prime ore del mattino con il suo ventilatore ache diffondeva ilin tutta la stanza. LEGGI ANCHE =>umano nelle Air Max e riferimenti al satanismo: Nike cita in giudizio il collettivo MSCHF “Mi ha disgustato. Ero scioccata, ho pensato, ‘Questo non è reale, questo è un sogno,ti’, ma era tutto vero”, ha raccontato la donna ai media locali. Un’indagine della ...

