Sgarbi: «Sì, ho il cancro ma io vado più veloce» (Di martedì 18 maggio 2021) Il critico d'arte è malato, però non si ferma. «Non volevo fare una confessione pubblica, ma l'idea di superare il tabù è stata percepita come una forma di umanità» dice a Panorama. «Il futuro è una lavagna nera davanti a me, dove disegno ogni giorno quello che faccio. E non so cosa accadrà tra quattro anni». Robert De Niro per interpretare il mitico personaggio di Taxi Driver si ispirò a un granchio. Non affrontava nessuno di fronte, ma avanzava di lato. Vittorio Sgarbi probabilmente si è ispirato a un falco pellegrino, l'animale più veloce in natura. Adorato, temuto, perseguitato. Grande predatore, piuttosto intollerante, dio Horus per gli egizi, anima errante per i cristiani. E trascorrere una giornata con un'anima errante significa possedere la pazienza di Giobbe, perché l'attesa è uno stile di vita per lui. Il portiere indica un'austera sedia ... Leggi su panorama (Di martedì 18 maggio 2021) Il critico d'arte è malato, però non si ferma. «Non volevo fare una confessione pubblica, ma l'idea di superare il tabù è stata percepita come una forma di umanità» dice a Panorama. «Il futuro è una lavagna nera davanti a me, dove disegno ogni giorno quello che faccio. E non so cosa accadrà tra quattro anni». Robert De Niro per interpretare il mitico personaggio di Taxi Driver si ispirò a un granchio. Non affrontava nessuno di fronte, ma avanzava di lato. Vittorioprobabilmente si è ispirato a un falco pellegrino, l'animale piùin natura. Adorato, temuto, perseguitato. Grande predatore, piuttosto intollerante, dio Horus per gli egizi, anima errante per i cristiani. E trascorrere una giornata con un'anima errante significa possedere la pazienza di Giobbe, perché l'attesa è uno stile di vita per lui. Il portiere indica un'austera sedia ...

Marylu58121349 : RT @Libero_official: L'amore per la giustizia, il cancro, la fede, la cultura. E quell'accordo con la #Meloni per il 2023: i segreti svelat… - MariMario1 : RT @Libero_official: L'amore per la giustizia, il cancro, la fede, la cultura. E quell'accordo con la #Meloni per il 2023: i segreti svelat… - grazia_manu : RT @Libero_official: L'amore per la giustizia, il cancro, la fede, la cultura. E quell'accordo con la #Meloni per il 2023: i segreti svelat… - Libero_official : L'amore per la giustizia, il cancro, la fede, la cultura. E quell'accordo con la #Meloni per il 2023: i segreti sve… -