Sangiovanni svela perché si veste di rosa e porta lo smalto e cosa pensa del DDL Zan

(Di martedì 18 maggio 2021), intervistato dal settimanale Il Messaggero, ha parlato della finale di Amici dove ha conquistato la medaglia d’argento (dietro la sua fidanzata Giulia Stabile) ed un bel bottino di gettoni d’oro grazie agli sponsor. “Se mi aspettavo una finale così? Sì: era ciò che desideravo dal primo bacio in casetta. Quando siamo rimasti solo noi due non imva che a vincere fossi io o lei: ce l’avevamo fatta entrambi. Giulia è una persona bellissima, con una grande storia alle spalle: ha trasformato le delusioni e le offese subite in un messaggio potente. È un esempio. Dentro Amici ci siamo fatti forza a vicenda”.: “Sono per l’amore universale, le diversità devono diventare normalità. Mi vesto di, e allora?” A domanda diretta: “I telespettatori l’hanno vista mostrare losulle ...

Advertising

SaCe86 : #Madame svela com’è arrivato #Sangiovanni ad #Amici20: “Non è raccomandato, ha un team…” - zazoomblog : Madame svela com’è arrivato Sangiovanni ad Amici: “Non è raccomandato ha un team…” - #Madame #svela #com’è… - StraNotizie : Madame svela com’è arrivato Sangiovanni ad Amici: “Non è raccomandato, ha un team…” - AnthonyFesta86 : RT @BITCHYFit: Madame svela com’è arrivato Sangiovanni ad Amici: “Non è raccomandato, ha un team…” - BITCHYFit : Madame svela com’è arrivato Sangiovanni ad Amici: “Non è raccomandato, ha un team…” -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni svela

Il cantante ha proseguito rispondendo alle domande più interessanti: Se mi è dispiaciuto perdere Amici? No, in realtà me lo aspettavo,lo stimo molto come artista e merita sia la ...Madame mette a tacere le polemiche suPer questo motivo la cantante ha deciso di mettere un punto su questa storia, spiegando nel dettaglio comeè approdato ad Amici: dopo un ...Nelle scorse ore, invece, Gabry ha voluto condividere con i suoi follower un altro pezzo importante di questo viaggio che lo porterà a diventare padre: la scoperta del sesso del bebè. Il quarantottenn ...Giulia Stabile dopo la vittoria ad Amici 20 rompe il silenzio su Sangiovanni: "Ci siamo riconosciuti" Una Finale Amici così emozionante non si vedeva da ...