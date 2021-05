Reddito di cittadinanza | bonus di sei mesi per chi avvia una attività

(Di martedì 18 maggio 2021) Arriva ildiper chi si mette in proprio: si tratta di sei mensilità di Rdc per chi inizia un’di lavoro autonomo, d’impresa o una società cooperativa entro i primi 12di fruizione dell’assegno. Ildi, o beneficio addizionale, può avere un valore massimo pari a 4.680 euro, considerando che il beneficio è fruibile nel limite di 780 euro mensili. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2021,ha fornito le indicazioni per presentare domanda di accesso al beneficio aggiuntivo.difino a 4.680 euro, a chi spetta Il ...

Advertising

NicolaPorro : Una donna disperata scrive @DelpapaMax. Racconta il suo dramma e la farsa del reddito di cittadinanza ?? - matteorenzi : La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che… - davidefaraone : Parisi, l'uomo di Conte all'Anpal, torna in Missisipi. Doveva trovare lavoro ai disoccupati e su 1 milione e 650 mi… - armandoluongo10 : RT @LaNotiziaTweet: Il #RedditodiCittadinanza resta. Ed è ora del #salariominimo. Parla l’ex ministra #M5S, @CatalfoNunzia: “Occorre una so… - PBiffoni : @francofontana43 @kittesencul Serra, quello che qua su Twitter ogni giorno sparava minchiate sul reddito di cittadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

Non è compatibile però con tutti, nella fattispecie non è compatibile con: chi percepisce ildi; chi percepisce la Pensione di; chi è titolare di pensione, sia essa ...Sei mensilità di sussidio qualora si avvii un'attività di lavoro autonomo, d'impresa o una società cooperativa Ildinon consiste in un semplice sussidio, ma è una misura di politica attiva del lavoro, finalizzata all'occupazione o alla rioccupazione dei beneficiari. Proprio per questo motivo,...Sequestrati ad Ercolano, nel Napoletano, un'area di 1.600 metri quadri ed un deposito adibito a luogo di stoccaggio e contenente oltre 400 tonnellate di ...Lamezia Terme – “Il ritardo dell’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza, nei Comuni ricadenti nell’ambito del Comune di Lamezia Terme, non è più tollerabile. Oggi, il personale già esiguo ...