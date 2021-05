Recovery plan, governo Draghi alla prova delle riforme: sei vanno approvate nei prossimi 11 giorni. E manca ancora il decreto Sostegni bis (Di martedì 18 maggio 2021) Senza riforme i soldi del Recovery non arriveranno. L’hanno detto e ripetuto in tutte le salse Ursula von der Leyen, il suo vice Valdis Dombrovskis e il commissario Paolo Gentiloni, Bankitalia e la Corte dei Conti, le agenzie di rating e da ultimo il capo dello Stato Sergio Mattarella, che la settimana scorsa ha convocato i presidenti di Camera e Senato per condividere “l’esigenza di assicurare un percorso efficace e tempestivo di esame e approvazione dei numerosi provvedimenti normativi che attuano il piano presentato dall’Italia alla Commissione europea, necessari per ottenere il trasferimento delle previste risorse”. Checché ne dica Matteo Salvini è questa la priorità di Mario Draghi, che non a caso presentando il Pnrr al Senato ha ammesso: “Senza queste riforme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Senzai soldi delnon arriveranno. L’hanno detto e ripetuto in tutte le salse Ursula von der Leyen, il suo vice Valdis Dombrovskis e il commissario Paolo Gentiloni, Bankitalia e la Corte dei Conti, le agenzie di rating e da ultimo il capo dello Stato Sergio Mattarella, che la settimana scorsa ha convocato i presidenti di Camera e Senato per condividere “l’esigenza di assicurare un percorso efficace e tempestivo di esame e apzione dei numerosi provvedimenti normativi che attuano il piano presentato dall’ItaliaCommissione europea, necessari per ottenere il trasferimentopreviste risorse”. Checché ne dica Matteo Salvini è questa la priorità di Mario, che non a caso presentando il Pnrr al Senato ha ammesso: “Senza queste...

