Recovery, Gentiloni: "Il Pnrr è il primo passo, ora coinvolgere gli enti locali" (Di martedì 18 maggio 2021) "La presentazione dei Pnrr è solo il primo passo, poi c'è il coinvolgimento degli enti locali per avere un'attuazione positiva. La Commissione continuerà a prestare debita attenzione a tutto". Così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni durante l'audizione nella plenaria del Parlamento europeo. "Tutti i piani di rilancio presentati sinora affrontano i sei pilastri" indicati dalla Ue. "Ma con enfasi diversa per ciascuno", ha detto Gentiloni, che poi ha rassicurato gli eurodeputati che chiedono alla Commissione di essere rapida nella sua valutazione dei piani. "Esame rapido ma attento a tutto" "Rapidità e scrutinio attento possono coesistere", ha dichiarato l'ex premier italiano. Il "coinvolgimento delle autorità

