Quarantena in ambulatorio per aiutare i pazienti | premiate le due mediche di Castiglione

... tra cui appunto Castiglione, decisero di mettersi innel proprioe fornire assistenza ai propri pazienti. Un gesto che è valso loro la segnalazione tra le 'lodigiane per la ...... alcune settimane orsono alcuni uffici del comune sono rimasti chiusi per lacovid per ... All'Ospedale San Paolo è attivo l'accesso diretto nell'di cardiologia. Dal lunedì al ...Clelia Pontini e Monica Casali raccontano quando, nella prima zona rossa, si misero a disposizione dei pazienti 24 ore su 24. Oggi il riconoscimento speciale delle 'lodigiane per la pandemia'.La psicologa Valeria Cegna: l’abuso del web ha portato alla perdita delle relazioni fuori casa e al calo del rendimento scolastico ...