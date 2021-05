Puntualità: è ancora da considerare una virtù? (Di martedì 18 maggio 2021) Vediamoci alle 3 del pomeriggio. Qualcuno si annoterà l'appuntamento sull'agenda elettronica, magari con tanto di promemoria, e si presentare allo scoccare dell'ora. Qualcun altro invece si ricorderà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 18 maggio 2021) Vediamoci alle 3 del pomeriggio. Qualcuno si annoterà l'appuntamento sull'agenda elettronica, magari con tanto di promemoria, e si presentare allo scoccare dell'ora. Qualcun altro invece si ricorderà ...

Ultime Notizie dalla rete : Puntualità ancora Puntualità: è ancora da considerare una virtù? LA PUNTUALITÀ NEL MONDO - La percezione del tempo, e quindi la tolleranza nei confronti degli orari stabiliti, è dunque un fatto anche culturale. Nei Paesi Arabi, in Brasile e negli Stati del Sud ...

Per una teologia mistica e trinitaria ... il loro carisma polemico, la loro parresìa ci irrita ancora, ma rimane un dono di gran pregio. Ci ... Per l'essenzialità, la capacità di navigare nei contesti di un personaggio sfuggente, la puntualità ...

