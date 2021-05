Nuovi attacchi tra Tel Aviv e Gaza: altri 2 morti israeliani, 213 quelli palestinesi. Stato ebraico abbatte l’unico laboratorio Covid della Striscia (Di martedì 18 maggio 2021) È stata un’altra notte di scontri tra Israele e Gaza. Continua il lancio di razzi dalla Striscia e non diminuiscono i raid aerei dello Stato ebraico sugli edifici della principale città nell’enclave palestinese. Aumenta così il numero delle vittime, con altri due morti israeliani colpiti dall’ultima raffica di razzi partiti dalla Striscia e i decessi palestinesi che salgono a 213. Mentre cresce l’attesa per sapere se le informazioni circolate nella giornata di lunedì, secondo le quali entro due giorni si dovrebbe raggiungere un accordo per il cessate il fuoco tra le parti, siano attendibili, si registrano anche le prime tensioni sull’asse Tel Aviv-Washington: ribadendo il sostegno americano al “diritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) È stata un’altra notte di scontri tra Israele e. Continua il lancio di razzi dallae non diminuiscono i raid aerei dellosugli edificiprincipale città nell’enclave palestinese. Aumenta così il numero delle vittime, conduecolpiti dall’ultima raffica di razzi partiti dallae i decessiche salgono a 213. Mentre cresce l’attesa per sapere se le informazioni circolate nella giornata di lunedì, secondo le quali entro due giorni si dovrebbe raggiungere un accordo per il cessate il fuoco tra le parti, siano attendibili, si registrano anche le prime tensioni sull’asse Tel-Washington: ribadendo il sostegno americano al “diritto ...

