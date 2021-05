“Nascondo la testa sotto il cuscino e mi sveglio terrorizzato”. Le testimonianze dei bambini di Gaza in un video di Save the children (Di martedì 18 maggio 2021) Nell’ultima settimana sono stati uccisi 58 bambini a Gaza e due nel sud di Israele e più di mille persone, compresi 366 minori, sono rimaste ferite a Gaza, l’equivalente di quasi tre bambini feriti ogni ora, da quando è iniziata l’escalation del 14 maggio tra Israele e gruppi armati nella Striscia. Decine di persone sono state ferite anche nel sud di Israele. Lo denuncia Save the children, che chiede un cessate il fuoco immediato a tutte le parti. L’organizzazione ha diffuso un video con i racconti dei bambini che vivono a Gaza. “Ogni volta che c’è un attacco aereo ci spaventiamo. Appena proviamo a uscire e arriviamo alla porta principale, ne arriva un altro e torniamo dentro il più velocemente possibile. Ogni volta che metto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Nell’ultima settimana sono stati uccisi 58e due nel sud di Israele e più di mille persone, compresi 366 minori, sono rimaste ferite a, l’equivalente di quasi treferiti ogni ora, da quando è iniziata l’escalation del 14 maggio tra Israele e gruppi armati nella Striscia. Decine di persone sono state ferite anche nel sud di Israele. Lo denunciathe, che chiede un cessate il fuoco immediato a tutte le parti. L’organizzazione ha diffuso uncon i racconti deiche vivono a. “Ogni volta che c’è un attacco aereo ci spaventiamo. Appena proviamo a uscire e arriviamo alla porta principale, ne arriva un altro e torniamo dentro il più velocemente possibile. Ogni volta che metto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Nascondo testa Le testimonianze da Gaza di due bambini di 10 anni: 'Perché ci bombardate?' "Ogni volta che nascondo la testa sotto il cuscino, c'è un altro attacco e mi sveglio terrorizzato. Tutte le volte che c'è un attacco aereo o un rumore forte iniziamo a piangere. Anche quando ...

