Napoli in trattativa per Stephen Eustaquio: il suo agente presente a Castel Volturno! (Di martedì 18 maggio 2021) Eustaquio Napoli – C’è già aria di calciomercato estivo e stando alle ultime notizie, per il Napoli, emerge il profilo del giovane centrocampista del Pacos Ferreira, squadra del campionato portoghese, Stephen Eustaquio. I partenopei avrebbero mostrato un particolare interesse per il centrocampista canadese e, stando a quanto riportano dal Portogallo, i suoi agenti avrebbero anche fatto visita al Training Center di Castel Volturno in questi giorni. LEGGI ANCHE: Kaio Jorge, venerdì gli agenti in città per chiudere: due gli scenari possibili trattativa in corso, Napoli interessato a Eustaquio del Pacos Ferreira Infatti come svelato da Record, nei giorni scorsi Manuel Thomas, agente del calciatore canadese, si è ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 maggio 2021)– C’è già aria di calciomercato estivo e stando alle ultime notizie, per il, emerge il profilo del giovane centrocampista del Pacos Ferreira, squadra del campionato portoghese,. I partenopei avrebbero mostrato un particolare interesse per il centrocampista canadese e, stando a quanto riportano dal Portogallo, i suoi agenti avrebbero anche fatto visita al Training Center diVolturno in questi giorni. LEGGI ANCHE: Kaio Jorge, venerdì gli agenti in città per chiudere: due gli scenari possibiliin corso,interessato adel Pacos Ferreira Infatti come svelato da Record, nei giorni scorsi Manuel Thomas,del calciatore canadese, si è ...

