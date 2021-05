Moda uomo 2021: la collezione Gallery Department x Lanvin (Di martedì 18 maggio 2021) . Moda, arte e street style è la combo perfetta. Nasce cosi la nuova collaborazione diretta dallo stilista italiano Bruno Sialelli ed il brand di Los Angeles fondato da Josué Thomas. Josué Thomas ha reinventato i capi creati da Bruno Sialelli, dando vita a una serie di pezzi in edizione limitata tra cui T-shirt stampate, jeans e camicie a righe asimmetriche. La collezione Gallery Department x Lanvin: capi ed accessori s/s 2021 maschile La collezione propone capi ed accessori per il guardaroba maschile s/s 2021. Un tocco di colore e grafiche mozzafiato sono state proposte dallo stylist di Los Angeles. fonte Vogue T-shirt con logo Lanvin e le felpe con cappuccio, sono schizzati di vernici colorate. Le polo sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) ., arte e street style è la combo perfetta. Nasce cosi la nuova collaborazione diretta dallo stilista italiano Bruno Sialelli ed il brand di Los Angeles fondato da Josué Thomas. Josué Thomas ha reinventato i capi creati da Bruno Sialelli, dando vita a una serie di pezzi in edizione limitata tra cui T-shirt stampate, jeans e camicie a righe asimmetriche. La: capi ed accessori s/smaschile Lapropone capi ed accessori per il guardaroba maschile s/s. Un tocco di colore e grafiche mozzafiato sono state proposte dallo stylist di Los Angeles. fonte Vogue T-shirt con logoe le felpe con cappuccio, sono schizzati di vernici colorate. Le polo sono ...

Advertising

infoitcultura : Camicia uomo 2021: qui trovi le 10 camicie uomo ZARA più alla moda !!! - vogue_italia : Street art e moda si incontrano nella collezione Lanvin firmata Gallery Department. Vi piace? - InPoesie : RT @vale_bucc: Abbi un cuore, abbi un'anima, e sarai sempre un uomo, in tutte le occasioni. Tutto il resto è moda: c'è la moda di essere in… - GQitalia : La lista degli indumenti e degli accessori che non devono mancare all'appello in vista della prossima valigia… - Gertrud84929332 : L'ho pensato ieri, dal pomeriggio, ed anche stamattina presto, canticchiando tra me e me questa canzone. Stanotte h… -