Milano, novità anagrafe. Al via il rilascio dei certificati nelle tabaccherie (Di martedì 18 maggio 2021) Un'innovazione comoda e veloce: i certificati sono rilasciati anche dai tabaccai di Milano. Niente più fila agli uffici dell'anagrafe. In questa prima fase 32 tabaccherie presenti in diversi quartieri

Un'innovazione comoda e veloce: i certificati sono rilasciati anche dai tabaccai di Milano. Niente più fila agli uffici dell'anagrafe. In questa prima fase 32 tabaccherie presenti in diversi quartieri della città offriranno ai cittadini la possibilità di richiedere uno dei 14 ...

