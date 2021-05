Medio Oriente | la trama diplomatica di Bergoglio 

Leggi su agi

(Di martedì 18 maggio 2021) AGI - Il richiamo è doppio. La foto in prima pagina sull'Osservatore Romano ha una luce ed espressioni caravaggeschi. Ma la scena è reale: due fratellini morti sotto le bombe di questa nuova guerra tra Israele e Hamas, nata in modo incomprensibile ed incomprensibilmente duratura. L'immagine è potente, il messaggio di disgusto esplicito. Anche Wojtyla, pensando una volta ad una guerra inriente, parlò di disgusto di Dio per l'Uomo. Inoltre, e questo è il secondo richiamo, vengono in mente altri due paesirientali: la Siria e l'Iraq. In Iraq Papa Francesco è stato poche settimane fa, a marzo, a predicar la pace e a bandir la guerra dalle rovine di Mosul. Il conflitto in Siria, agli inizi del pontificato, gli fece coniare l'espressione tremenda di “Terza guerra mondiale a pezzi”. Anche questo ricordo deve aver fatto sì che Papa Francesco ...