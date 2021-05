Manfredi si ritira | Pd e M5S vogliono un Salvanapoli per evitare il default

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) “Napoli di fatto è al dissesto, le passività superano i 5 miliardi di euro, in queste condizioni il sindaco diventa un commissario liquidatore. Servirebbe un nuovo patto per la città come è stato fatto per Roma”. Tutto per aria a Napoli. La coalizione c’è, il candidato non più e non ancora. Quello partenopeo per ora è l’unico capoluogo che andrà al voto autunnale ad aver ufficializzato l’alleanza giallorossa, scolpita ieri da un accordo tra i vertici locali di Pd e M5S, e benedetta da Luigi Di Maio in persona: “Abbiamo suggellato un patto ambizioso, correremo insieme”. Ma con un colpo di scena in extremis il candidato più accreditato e “trasversale”, l’ex rettore e ministro dell’Università del governo Conte Due, Gaetano, si. Con una lettera accorata che motiva la sua “riflessione” dopo giorni di silenzio. “Napoli è la mia forza e il ...