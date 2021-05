Mancano le inezioni letali | Carolina del Sud introduce i plotoni d’esecuzione

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 18 maggio 2021) Ladel Sud ha deciso di introdurre idi esecuzione per i detenuti nel braccio della morte per affrontare una carenza di sostanze utilizzate nelle iniezioni. Lo ha annunciato il governatore dello stato meridionale degli Stati Uniti, Henry McMaster, come riporta l'Afp. McMaster ha firmato una legge che li costringe a scegliere tra la sedia elettrica e il plotone d'esecuzione. "Questo fine settimana ho firmato una legge che permetterà allo Stato di applicare la pena di morte. Le famiglie delle vittime hanno il diritto di piangere e cercare giustizia per i loro cari attraverso la legge. Ora possiamo farlo", ha scritto su Twitter.McMaster, repubblicano e favorevole alla pena di morte, vuole riprendere le esecuzioni nello Stato dopo una pausa durata 10 anni. La settimana scorsa i legislatori statali avevano dato la ...