LIVE Musetti-Auger-Aliassime 7-6 3-6 7-5, ATP Lione in DIRETTA: classifica ATP e prossimo avversario (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Musetti DEFINITE LE DATE DELLA COPPA DAVIS 2021 CON L'ITALIA Grazie per averci seguito e chiudiamo qui il nostro LIVE. Lorenzo Musetti non guadagna posizioni con questa vittoria nel ranking ATP. Al momento è 88° in classifica con 870 punti. Qualora superasse anche l'americano Korda al 2° turno, allora salirebbe in posizione n.83. "Ho imparato qualcosa dall'ultima sconfitta. Ho iniziato bene questo torneo e spero di andare avanti. Korda è uno dei migliori giovani del circuito e sarà un match difficile", le parole di Musetti a fine partita. Nel prossimo turno Lorenzo Musetti affronterà l'americano Sebastian Korda. Chiusura davvero incredibile di match.

