Lazio, Tare: «Rinnovo Inzaghi? Ci siamo messi d’accordo» (Di martedì 18 maggio 2021) Igli Tare ha parlato nel pre partita del match tra Lazio e Torino. Queste le parole del direttore sportivo Igli Tare ha parlato nel pre partita del match tra Lazio e Torino. Queste le parole del direttore sportivo ai microfoni di Sky Sport. STAGIONE – «Abbiamo lottato fino alla partita con la Fiorentina per un posto in Champions. Quella sconfitta è stata decisiva. Comunque è importante qualificarsi in Europa League. Giocare in Europa per noi è fondamentale». Rinnovo Inzaghi – «Non c’è stato recentemente alcun incontro. Dopo la partita con il Sassuolo ci siederemo insieme e chiuderemo quest’argomento. Simone sa cosa pensiamo noi e noi sappiamo cosa pensa lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Igliha parlato nel pre partita del match trae Torino. Queste le parole del direttore sportivo Igliha parlato nel pre partita del match trae Torino. Queste le parole del direttore sportivo ai microfoni di Sky Sport. STAGIONE – «Abbiamo lottato fino alla partita con la Fiorentina per un posto in Champions. Quella sconfitta è stata decisiva. Comunque è importante qualificarsi in Europa League. Giocare in Europa per noi è fondamentale».– «Non c’è stato recentemente alcun incontro. Dopo la partita con il Sassuolo ci siederemo insieme e chiuderemo quest’argomento. Simone sa cosa pennoi e noi sappiamo cosa pensa lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #LazioTorino, #Tare: 'Smentisco qualsiasi incontro con #Inzaghi per il rinnovo' - Pall_Gonfiato : #Lazio - Le parole di Igli #Tare sul futuro di Simone #Inzaghi - Solo_La_Lazio : ?? #Tare nel prepartita di #LazioTorino ??? 'Rinnovo #Inzaghi? Smentisco incontro all'Olgiata' ?? Leggi qui ?? - MCalcioNews : Di Marzio è sicuro: 'Simy vuole rimanere in serie A' - MCalcioNews : Strakosha saluta la Lazio: 2 club in pole sul portiere albanese -