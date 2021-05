L’Amazzonia brucia | solo i popoli indigeni arginano il fuoco di R Bressa

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) (di Rudi) Le notizie che arrivano dal Brasile sullo stato di salute della foresta pluviale continuano ad essere allarmanti. Secondo gli ultimi dati resi noti dal governo federale, la deforestazione nella foresta pluviale amazzonica brasiliana è aumentata del 43% ad aprile rispetto allo stesso mese di un anno fa. Ma non tutto è perduto. Ad affermarlo è Forest Governance by Indigenous and Tribal Peoples, l’ultimo rapporto redatto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) e dal Fondo per lo sviluppo deidell’America Latina e dei Caraibi (Filac) che mostra, per la prima volta, come siano ie tribali dell’America Latina e dei Caraibi i migliori guardiani delle foreste. Nel rapporto vengono presi in esame oltre 300 studi ...