La globalizzazione ha favorito la diffusione della pandemia. Ora cambieremo modelli di vita e di consumo? (Di martedì 18 maggio 2021) Nei primi vent’anni del millennio, i paesi avanzati hanno esternalizzato gran parte della produzione industriale. Una garanzia di buoni profitti, assieme a una opportunità per i paesi poveri; con qualche vittima, in entrambe le geografie. Le aziende hanno esternalizzato perché il sarto bengalese cuce per meno di due dollari al giorno. Lo hanno fatto dove le norme ambientali possono essere aggirate, quelle sanitarie e di sicurezza del lavoro non vanno rispettate alla lettera. E le garanzie sindacali sono ridotte o assenti. La gente dei paesi beneficiati dalle esternalizzazioni ha messo assieme la colazione con la cena. Almeno sotto il profilo del benessere monetario e alimentare, queste popolazioni hanno fatto un salto enorme. Ma hanno pagato un prezzo sociale non irrilevante, subendo danni ambientali forse irreversibili che, a medio termine, si trasferiranno a tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Nei primi vent’anni del millennio, i paesi avanzati hanno esternalizzato gran parteproduzione industriale. Una garanzia di buoni profitti, assieme a una opportunità per i paesi poveri; con qualche vittima, in entrambe le geografie. Le aziende hanno esternalizzato perché il sarto bengalese cuce per meno di due dollari al giorno. Lo hanno fatto dove le norme ambientali possono essere aggirate, quelle sanitarie e di sicurezza del lavoro non vanno rispettate alla lettera. E le garanzie sindacali sono ridotte o assenti. La gente dei paesi beneficiati dalle esternalizzazioni ha messo assieme la colazione con la cena. Almeno sotto il profilo del benessere monetario e alimentare, queste popolazioni hanno fatto un salto enorme. Ma hanno pagato un prezzo sociale non irrilevante, subendo danni ambientali forse irreversibili che, a medio termine, si trasferiranno a tutto il ...

ilfattoblog : 'Probabilmente il mondo farà ogni sforzo per dimenticare in fretta questa parentesi, per ricostruire il futuro di u… -