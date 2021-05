La città in lacrime per l'ex assessore Fabio Uguccioni: 'Una persona buona e un vulcano di idee' (Di martedì 18 maggio 2021) FANO - E' giunta inattesa, ieri poco dopo il chiarore dell'alba, la notizia della morte di Fabio Uguccioni , di cui pochi conoscevano la gravità del suo male. A diramarla per primo è stato Gino ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 18 maggio 2021) FANO - E' giunta inattesa, ieri poco dopo il chiarore dell'alba, la notizia della morte di, di cui pochi conoscevano la gravità del suo male. A diramarla per primo è stato Gino ...

La città in lacrime per l'ex assessore Fabio Uguccioni: 'Una persona buona e un vulcano di idee' E nome della città lo ricordo con stima e mi stringo alla sua famiglia con affetto. Politicamente è stato un amministratore coraggioso e per certi aspetti quasi rivoluzionario '. I ricordi 'Fano ...

