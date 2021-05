Isola dei famosi | Awed avrebbe vinto la prova leader barando? Circola un filmato su Twitter

(Di martedì 18 maggio 2021)halabattendo Isolde Kostner, ma stando ad un video pubblicato da alcuni utentibarato: ecco cosa è accaduto Nella puntata di ieri sera dell’dei2021,halabattendo l’avversaria Isolde Kostner. Nellain questione i due naufraghi dovevano strisciare sulla sabbia per spostare una palla, colpendola il muso o con il capo. La difficoltà stava nel giungere a destinazione senza l’ausilio delle braccia, poiché venivano legate dietro la schiena. Lo youtuberè giunto per primo a destinazione, superando la campionessa di sci. Mentreè stato ...

Advertising

oss_romano : #17maggio Sull’isola dei migranti dove si combatte il virus dell’indifferenza. Diario da #Lampedusa: Dal nostro inv… - Agenzia_Ansa : Un'isola dei Caraibi diventa la prima comunità bitcoin al mondo. A Bequia, atollo di 18 km quadrati nell'arcipelago… - IsolaDeiFamosi : È appena cominciata una nuova puntata dell'Isola dei Famosi! ?? 'SI SALVI CHI PUÓ' #Isola - giadinagrisu : RT @tempoweb: Isola dei famosi, chi va in nomination. Scintille Gilles-Zorzi, bodyshaming ed eliminazioni: la puntata del 17 maggio #isola… - FrancescoPacia : Grazie, Maestro, per essere stato fine e colto compagno della mia giovinezza e delle mie solitudini. 'Noi che sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Compleanno festeggiato nei camerini de "L'Famosi" con una torta sacher senza rinunciare però alla famiglia. Elettra, infatti, ha festeggiato con un giorno di anticipo il suo compleanno. Una ......di acqua potabile all'di Ponza e che naviga abitualmente tra Gaeta , Formia e le isole Pontine . La barca a vela, lunga undici metri e mezzo, è affondata. "Stavamo facendo la regata"Tre ...Isola 2021, la confessione di Gilles Rocca: «Coperto da insulti. Sono stato maleducato ma mai violento». Zorzi si scusa con lui. Ospite in studio durante la diretta di ...Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli studi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni di avventura in un confronto “faccia ...