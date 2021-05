In rete spopola il tema delle riaperture: “sparita” dal web l’emergenza sanitaria: la ricerca (Di martedì 18 maggio 2021) Il dibattito sullo spostamento del coprifuoco e su una sua eventuale abolizione sta dominando l’agenda di media e politica. Sui canali di comunicazione tradizionale si susseguono dichiarazioni stampa di esponenti politici; mentre le colonne dei principali quotidiani sono sempre più popolate di editoriali e opinioni sull’opportunità o meno di mantenere in vigore la misura. Con l’obiettivo di capire come la rete sta discutendo dell’argomento, Socialcom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 12 maggio, ha rintracciato oltre 270 mila conversazioni web riferibili al tema, che hanno generato 2,43 milioni di interazioni. Il tema ha subito tre picchi nei giorni del 5, 7 e 11 maggio. Questi incrementi sono dovuti essenzialmente più all’andamento del dibattito politico che a temi di cronaca: come ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) Il dibattito sullo spostamento del coprifuoco e su una sua eventuale abolizione sta dominando l’agenda di media e politica. Sui canali di comunicazione tradizionale si susseguono dichiarazioni stampa di esponenti politici; mentre le colonne dei principali quotidiani sono sempre più popolate di editoriali e opinioni sull’opportunità o meno di mantenere in vigore la misura. Con l’obiettivo di capire come lasta discutendo dell’argomento, Socialcom, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 12 maggio, ha rintracciato oltre 270 mila conversazioni web riferibili al, che hanno generato 2,43 milioni di interazioni. Ilha subito tre picchi nei giorni del 5, 7 e 11 maggio. Questi incrementi sono dovuti essenzialmente più all’andamento del dibattito politico che a temi di cronaca: come ...

