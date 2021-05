GTA V e GTA Online | le versioni next-gen per PS5 e Xbox Series X S hanno una data di uscita

(Di martedì 18 maggio 2021) Grand Theft Auto V continua ad espandersi: il gioco open world estremamente popolare e di enorme successo arriverà su PlayStation 5 eX/S l'11 novembre. Rockstar ha anche annunciato che l'edizione standalone di GTAper PS5 eX/S uscirà lo stesso giorno e gli utenti PlayStation riceveranno un bonus speciale. Inoltre, Rockstar ha anticipato una sorta di evento dell'anniversario di GTA III per il ventesimo compleanno del gioco. L'edizione standalone di GTAè gratuita su PS5 per i primi tre mesi e terminerà a febbraio 2022. Gli utenti di PlayStation Plus su PS4già ricevuto un trattamento speciale, poiché possono richiedere 1.000.000 di GTA $ ogni mese fino all'arrivo di GTAsu PS5. Le nuove ...

Wired Italia

In aggiunta, però, è stato svelato che l'edizione standalone diOnline per PS5 e Xbox Series X - S uscirà lo stesso giorno, l'11 novembre. Infine, è stato anticipato che Rockstar Games ha piani ...Il nuovoOnline vedrà la luce proprio l'11 novembre 2021 e sarà esclusiva , almeno per i primi tre mesi, dei giocatori PlayStation 5. Sono previsti inoltre bonus, tra cui la possibilità di ...Grand Theft Auto V continua ad espandersi: il gioco open world estremamente popolare e di enorme successo arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S l'11 novembre. Rockstar ha anche annunciato che l' ...Quest'oggi Rockstar Games ha confermato che GTA 5 e GTA Online arriveranno su PlayStation 5 a novembre, anticipando novità per GTA 3.