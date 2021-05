Grande Fratello Vip 6, due vip smentiscono la loro partecipazione: ecco di chi si tratta (Di martedì 18 maggio 2021) Nella giornata di ieri avevamo riportato una notizia bomba: i primi tre ipotetici nomi dei vip che avrebbero potuto entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6. Il rumor era partito dalla rubrica di Santo Pirotta a Ogni Mattina. Il giornalista, infatti, aveva rivelato che Alfonso Signorini aveva già tre nomi in pentola (e che nomi!): Barbara Bouchet, Anna Oxa e Gabriel Garko. Se da parte di Barbara Bouchet non è arrivata nessuna conferma o smentita, non così per Gabriel Garko e Anna Oxa. Lo staff della cantante, infatti, avrebbe provveduto quasi subito a smentire il rumor, anche se effettivamente pare che Alfonso Signorini l’avrebbe voluta fortemente in questa edizione: OXARTE INFORMA: Il 21 Dicembre 2020 la società Oxarte rispondeva ringraziando Maria De Filippi e Alfonso Signorini per aver pensato all’artista Anna Oxa per il ... Leggi su trashblog (Di martedì 18 maggio 2021) Nella giornata di ieri avevamo riportato una notizia bomba: i primi tre ipotetici nomi dei vip che avrebbero potuto entrare a far parte del cast delVip 6. Il rumor era partito dalla rubrica di Santo Pirotta a Ogni Mattina. Il giornalista, infatti, aveva rivelato che Alfonso Signorini aveva già tre nomi in pentola (e che nomi!): Barbara Bouchet, Anna Oxa e Gabriel Garko. Se da parte di Barbara Bouchet non è arrivata nessuna conferma o smentita, non così per Gabriel Garko e Anna Oxa. Lo staff della cantante, infatti, avrebbe provveduto quasi subito a smentire il rumor, anche se effettivamente pare che Alfonso Signorini l’avrebbe voluta fortemente in questa edizione: OXARTE INFORMA: Il 21 Dicembre 2020 la società Oxarte rispondeva ringraziando Maria De Filippi e Alfonso Signorini per aver pensato all’artista Anna Oxa per il ...

Advertising

oss_romano : #16maggio #archivioOR #storia 'Ho perdonato e prego per il fratello che mi ha colpito'. Una grande folla ha ascolt… - ladyonorato : Chi ancora non si era reso conto che siamo nel tempo del Grande Fratello, oggi comincia a capire - Emyli009 : RT @ahoy_mat: “Dieci anni Papeete Beach collection Andrea Cerioli grande fratello CINEMA” #isola - scavuzzo47 : RT @mariobianchi18: Il #18maggio 2008 moriva #PietroCascella. Grande artista poliedrico: erede artistico del nonno Basilio, del padre Tomma… - BChiara3 : @aliscuananas @lisa16984248 Scusa qualche tweet sopra hai detto che i follower non contano ma dovrebbero invece con… -