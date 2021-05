FRANCO BATTIATO 1945 – 2021 | COM’É DIFFICILE TROVARE L’ALBA DENTRO L’IMBRUNIRE

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 18 maggio 2021)se n’è andato nel silenzio di una primavera insolita, di un tempo insolito caratterizzato dalla tragedia che il Covid19 porta con se da 1 anno e mezzo a questa parte. Vedi a me non interessa sentirmi intelligente ascoltando i cretini che parlano… Preferisco sentirmi cretino ascoltando una persona eccelsa che parla.era un poeta e un cantastorie contemporaneo dotato di un raro acume e di una profonda visione del mondo come pochi, ci ha insegnato a metterci in viaggio, a cercare di evolverci attraverso la musica, l’arte e la bellezza. Perché la vita in fondo non è altro che un’evoluzione perpetua, e ricercare la bellezza in tutte le sue forme e espressioni non fa altro che valorizzarla e onorarla, e lui l’ha onorata alla grande. Non era ...