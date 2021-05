Festa Torino: fa 0 - 0 in casa della Lazio ed è salvo! Il Benevento va in B (Di martedì 18 maggio 2021) Un pari strappato con i denti contro la Lazio che è come una vittoria (rigore fallito da Immobile all'84'). Lo 0 - 0 dell'Olimpico permette infatti al Torino di salvarsi, in B va il Benevento senza ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 maggio 2021) Un pari strappato con i denti contro lache è come una vittoria (rigore fallito da Immobile all'84'). Lo 0 - 0 dell'Olimpico permette infatti aldi salvarsi, in B va ilsenza ...

