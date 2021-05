“Fermate l’inquinamento atmosferico” | lo straziante appello della madre di una bambina asmatica

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 18 maggio 2021) La mamma di una ragazza ricoverata in ospedale 15 volte con attacchi d’asma ha chiesto ai rappresentanti del governo di affrontare la “minaccia invisibile” del. Leah Ward teme che sua figlia Lucy, sette anni, possa restare uccisa dall’aria che respira, come accaduto già ad un’altra, Ella Adoo-Kissi-Debrah, deceduta tragicamente all’età di nove anni. Ella, che viveva a Londra, era stata portata in ospedale per ben 27 volte, prima che un ennesimo attacco d’asma le risultasse fatale. L’inchiesta sull’accaduto ha stabilito che l’aria sporca è stata un fattore “materiale” del decessopiccola. LEGGI ANCHE => Riduzione del membro maschile? Potrebbe essere causata dal: lo studio Leah sta sostenendo la richiesta del medico legale di ...