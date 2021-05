Epic Games vs Nreal: i papà di Unreal e Fortnite fanno causa alla società cinese di visori per la realtà aumentata (Di martedì 18 maggio 2021) La società cinese di dispositivi per la realtà aumentata Nreal è stata citata in giudizio da Epic Games, sviluppatore di Fortnite e UNreal Engine. Come avrete sicuramente intuito, la battaglia legale è per il nome Nreal, che Epic Games sostiene sia un po' troppo simile al quello di UNreal (via The Verge). Le due società combattono per il nome da anni, anche se questa ultima sfida legale di Epic sembra essere stata innescata dal fatto che Nreal aveva "grandi notizie" da condividere, ovvero che i suoi smartglass Nreal fossero pronti per il lancio negli Stati Uniti entro la fine dell'anno. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Ladi dispositivi per laè stata citata in giudizio da, sviluppatore die UEngine. Come avrete sicuramente intuito, la battaglia legale è per il nome, chesostiene sia un po' troppo simile al quello di U(via The Verge). Le duecombattono per il nome da anni, anche se questa ultima sfida legale disembra essere stata innescata dal fatto cheaveva "grandi notizie" da condividere, ovvero che i suoi smartglassfossero pronti per il lancio negli Stati Uniti entro la fine dell'anno. Leggi altro...

Advertising

CodigoUnai : Code 'Unai' in Epic Games Store #ad Store (18-05-2021): - VersionFinal : Apple inicia su batalla ante Epic Games - Discovertech3 : RT @zazoomblog: Epic Games creatore di Unreal Engine fa causa ai creatori di Nreal smart glass – NotiziaVideogiochi per PC e console https… - fortnite_leakk : Epic Games è a conoscenza di un problema per cui gli amici che hai appena aggiunto appaiono come Offline nel Gioco!… - zazoomblog : Epic Games creatore di Unreal Engine fa causa ai creatori di Nreal smart glass – NotiziaVideogiochi per PC e consol… -