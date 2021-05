“Come avrei potuto…”. Franco Battiato, perché non aveva moglie e figli. Il suo privato (Di martedì 18 maggio 2021) Centro di gravità permanente, Cuccurucucu, Povera patria, E ti vengo a cercare e potremmo continuare ancora per molto. Il padre di questi indimenticabili capolavori non c’è più, ma sopravviverà in essi e nel cuore del pubblico. Franco Battiato ha lasciato questo mondo dopo un lungo e misterioso periodo di malattia, adombrando il cuore dei tanti fan. La notizia è stata diffusa dal giornalista Antonio Spadaro, che ha voluto utilizzare le parole racchiuse nel brano La cura, commovendo tutti. I maggiori estimatori delle opere di Franco Battiato sono sempre stati i suoi stessi colleghi. Fatto ampiamente dimostrato nel giorno della sua scomparsa, grazie alle infinite dediche in suo onore. Elio e le storie tese, Morgan, Tiziano Ferro e tanti altri hanno speso parole di stima e di profonda ammirazione per il cantautore. Un ... Leggi su tuttivip (Di martedì 18 maggio 2021) Centro di gravità permanente, Cuccurucucu, Povera patria, E ti vengo a cercare e potremmo continuare ancora per molto. Il padre di questi indimenticabili capolavori non c’è più, ma sopravviverà in essi e nel cuore del pubblico.ha lasciato questo mondo dopo un lungo e misterioso periodo di malattia, adombrando il cuore dei tanti fan. La notizia è stata diffusa dal giornalista Antonio Spadaro, che ha voluto utilizzare le parole racchiuse nel brano La cura, commovendo tutti. I maggiori estimatori delle opere disono sempre stati i suoi stessi colleghi. Fatto ampiamente dimostrato nel giorno della sua scomparsa, grazie alle infinite dediche in suo onore. Elio e le storie tese, Morgan, Tiziano Ferro e tanti altri hanno speso parole di stima e di profonda ammirazione per il cantautore. Un ...

