Ciclone Tauktae in India, ancora 96 dispersi in mare (Di martedì 18 maggio 2021) La Marina Militare Indiana ha annunciato di avere tratto in salvo 177 delle 273 persone che si trovavano in mare dopo il naufragio della chiatta P305 in servizio al pozzo petrolifero della compagnia ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) La Marina Militarena ha annunciato di avere tratto in salvo 177 delle 273 persone che si trovavano indopo il naufragio della chiatta P305 in servizio al pozzo petrolifero della compagnia ...

RaiNews : L'india, già duramente colpita dalla pandemia di #COVID19, affronta l'emergenza causata dal passaggio del ciclone… - Agenzia_Ansa : In India il ciclone Tauktae, un centinaio di persone disperse in mare #ANSA - ilpost : In India almeno 19 persone sono morte a causa di un ciclone che ha colpito la costa occidentale - SignorAldo : RT @SaveChildrenIT: #India: il ciclone #Tauktae ha ucciso almeno 26 persone e distrutto migliaia di case. Una situazione resa ancora più dr… - fisco24_info : Ciclone Tauktae in India, ancora 96 dispersi in mare: Finora tratti in salvo 177 operai della chiatta petrolifera -