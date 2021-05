Campania “gialla”, giù casi e ricoveri: tasso di positività al 4,5% (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 598 i nuovi positivi che si registrano in Campania a fronte dei soli tamponi 13.029 molecolari analizzati. Di questi, 400 sono asintomatici e 198 manifestano sintomi legati al Covid-19. A fornire i dati è l’Unità di Crisi nel bollettino odierno, quello di martedì 18 maggio. Cala L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 maggio 2021) Sono 598 i nuovi positivi che si registrano ina fronte dei soli tamponi 13.029 molecolari analizzati. Di questi, 400 sono asintomatici e 198 manifestano sintomi legati al Covid-19. A fornire i dati è l’Unità di Crisi nel bollettino odierno, quello di martedì 18 maggio. Cala L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

