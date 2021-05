Calendario riaperture: la roadmap dal 22 maggio e le novità (Di martedì 18 maggio 2021) A partire dal 10 maggio nessuna Regione è in Zona Rossa e continuano a calare i numeri della pandemia. I dati sui contagi continuano a migliorare, così come quello sui morti che, comunque, risulta sempre essere troppo alto. Con il Decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 si era cominciato a parlare di Calendario delle riaperture. Dal 26 aprile infatti i ristoranti hanno potuto ricominciare a effettuare i servizi al tavolo, solo all’aperto e in Zona Gialla. Sempre in Zona Gialla è possibile visitare musei e mostre e partecipare a spettacoli teatrali, andare al cinema e in sale da concerto. Ci si può spostare liberamente tra Regioni gialle, ed è stato disposto l’impiego del pass verde per gli spostamenti per recarsi nelle zone Arancione e Rossa. Altre aperture sono avvenute dal 15 maggio, mentre dopo la cabina di regia ... Leggi su leggioggi (Di martedì 18 maggio 2021) A partire dal 10nessuna Regione è in Zona Rossa e continuano a calare i numeri della pandemia. I dati sui contagi continuano a migliorare, così come quello sui morti che, comunque, risulta sempre essere troppo alto. Con il Decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52 si era cominciato a parlare didelle. Dal 26 aprile infatti i ristoranti hanno potuto ricominciare a effettuare i servizi al tavolo, solo all’aperto e in Zona Gialla. Sempre in Zona Gialla è possibile visitare musei e mostre e partecipare a spettacoli teatrali, andare al cinema e in sale da concerto. Ci si può spostare liberamente tra Regioni gialle, ed è stato disposto l’impiego del pass verde per gli spostamenti per recarsi nelle zone Arancione e Rossa. Altre aperture sono avvenute dal 15, mentre dopo la cabina di regia ...

