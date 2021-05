Battiato: Salvini, ‘una preghiera e un ricordo per grande maestro’ (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “‘Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’ Una preghiera, un ricordo e una canzone per il grande maestro, Franco Battiato”. Così su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “‘Perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te…’ Una, une una canzone per ilmaestro, Franco”. Così su Twitter il segretario della Lega, Matteo. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

okwlor : RT @Moonlightshad1: Oggi è il giorno in cui alcune delle 'squallide figure che attraversano il paese' si dolgono della morte di un Artista… - Emer1678 : RT @Moonlightshad1: Oggi è il giorno in cui alcune delle 'squallide figure che attraversano il paese' si dolgono della morte di un Artista… - jmatanza7 : RT @FakeNews_24: +++ Guinness lancia un libro dei record dedicato alle figure di merda di #Salvini +++ #Battiato - faustomamberti : RT @RuggieroDistaso: Salvini, per favore, risparmiaci qualsiasi tweet di circostanza su Battiato - sempreiodal2015 : #Battiato tutti questi sdolcinati elogi funebri ,in fondo in fondo non sono altro che una gara di sinistra a chi… -